Политик назвал силы, способные выиграть у любого преемника Путина

У кандидатов в президенты РФ, поддерживающихся социалистических (левых) взглядов, есть шанс выиграть выборы, которые пройдут в 2024 году. Такого мнения придерживается публицист и общественный деятель Сергей Аксенов.
«Главной проблемой стало имущественное неравенство, крайняя бедность. Несправедливое перераспределение советского наследия в пользу немногих закрепило расслоение общества. В этих условиях безусловное преимущество на выборах получит кандидат от левых сил. Спасти страну сможет только левая политика», — убежден Аксенов, его слова приводит издание «Свободная пресса».
Однако публицист не отрицает, что любой преемник Путина будет слабее его, ведь «копия хуже оригинала». Так что самое интересное, по его мнению, в том, кто конкретно будет противостоять нынешнему российскому лидеру на выборах.
«Тот политик, кого преемнику Путина суждено победить или кому предстоит проиграть. Да-да, проиграть», — резюмировал он.
Ранее политический обозреватель Дмитрий Галкин рассказал, что на выборах президента РФ в 2024 году может быть два сценария. Первый предполагает усиление борьбы между преемниками, второй — ужесточение нынешнего режима в РФ.
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