Политик назвал силы, способные выиграть у любого преемника Путина

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей, путин владимир
По мнению обозревателя, главной угрозой для Владимира Путина являются социалистические силы Фото:

У кандидатов в президенты РФ, поддерживающихся социалистических (левых) взглядов, есть шанс выиграть выборы, которые пройдут в 2024 году. Такого мнения придерживается публицист и общественный деятель Сергей Аксенов.

«Главной проблемой стало имущественное неравенство, крайняя бедность. Несправедливое перераспределение советского наследия в пользу немногих закрепило расслоение общества. В этих условиях безусловное преимущество на выборах получит кандидат от левых сил. Спасти страну сможет только левая политика», — убежден Аксенов, его слова приводит издание «Свободная пресса».

Однако публицист не отрицает, что любой преемник Путина будет слабее его, ведь «копия хуже оригинала». Так что самое интересное, по его мнению, в том, кто конкретно будет противостоять нынешнему российскому лидеру на выборах.

«Тот политик, кого преемнику Путина суждено победить или кому предстоит проиграть. Да-да, проиграть», — резюмировал он.

Ранее политический обозреватель Дмитрий Галкин рассказал, что на выборах президента РФ в 2024 году может быть два сценария. Первый предполагает усиление борьбы между преемниками, второй — ужесточение нынешнего режима в РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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