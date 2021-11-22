22 ноября 2021

США отправят Украине минометы и российские вертолеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американские власти думают над поставкой Украине дополнительного вооружения Фото:
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Война на Украине

США планируют отправить дополнительное вооружение и военных советников на территорию Украины. Причиной является якобы скопление вооруженных сил РФ близ украинской границы.

По данным источников телекомпании CNN, Вашингтон хочет направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. «Украинские военные также могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов „Стингер“, закупленные американцами российские вертолеты Ми-17», — сказал источник.

Уточняется, что некоторые представители администрации США обеспокоены данным заявлением. По их мнению, Кремль может воспринять подобные поставки как попытку американских властей привести ситуацию к заметной эскалации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия допускает возможность различных провокаций со стороны Запада, которые должны послужить оправданием якобы существующей угрозы вторжения России на Украину. В Пентагоне заявляли, что РФ проявляет «необычную» военную активность на границе с Украиной, передает RT. В Евросоюзе потребовали от Москвы отчитаться о перемещении войск вблизи украинской границы, уточняет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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