Депутата КПРФ арестовали по подозрению в педофилии

На Алтае депутат-коммунист регионального парламента Александр Коршук задержан по подозрению в изнасиловании школьницы. Политику грозит до 15 лет колонии.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай», — сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Девочка рассказала о произошедшем спустя два года.
На данный момент, депутата заключили под стражу сроком на два месяца. Следствие собирает доказательную базу, расследование продолжается.
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