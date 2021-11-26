Депутата КПРФ арестовали по подозрению в педофилии

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Приговор главарю преступной группы Дмитрию Романову. Курган, арест, преступник, судебное заседание, задержанный, арестант
Депутата заключили под стражу, ведется расследование (архивное фото) Фото:

На Алтае депутат-коммунист регионального парламента Александр Коршук задержан по подозрению в изнасиловании школьницы. Политику грозит до 15 лет колонии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. „а“ ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) в отношении 47-летнего депутата Государственного собрания — Эл Курултай Республики Алтай», — сообщает Следственный комитет РФ. По версии следствия, в конце 2019 года в Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Девочка рассказала о произошедшем спустя два года.

На данный момент, депутата заключили под стражу сроком на два месяца. Следствие собирает доказательную базу, расследование продолжается.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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