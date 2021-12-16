В Госдуме согласились переименовать QR-коды

16 декабря 2021 в 14:13 Размер текста - 17 +

Василий Пискарев заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за закон о QR-кодах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев. «Я считаю, что это не вопрос первой необходимости. Если будут такие предложения, давайте поменяем», — сказал Пискарев во время встречи с журналистами, которая транслировалась на сайте Госдумы. Он также заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится. «Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта», — сказал Пискарев журналистам. Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах в целом поддерживают введение данной нормы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев. «Я считаю, что это не вопрос первой необходимости. Если будут такие предложения, давайте поменяем», — сказал Пискарев во время встречи с журналистами, которая транслировалась на сайте Госдумы. Он также заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится. «Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта», — сказал Пискарев журналистам. Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах в целом поддерживают введение данной нормы.