В Госдуме согласились переименовать QR-коды

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.
«Я считаю, что это не вопрос первой необходимости. Если будут такие предложения, давайте поменяем», — сказал Пискарев во время встречи с журналистами, которая транслировалась на сайте Госдумы.
Он также заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится. «Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта», — сказал Пискарев журналистам.
Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах в целом поддерживают введение данной нормы.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев. «Я считаю, что это не вопрос первой необходимости. Если будут такие предложения, давайте поменяем», — сказал Пискарев во время встречи с журналистами, которая транслировалась на сайте Госдумы. Он также заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится. «Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта», — сказал Пискарев журналистам. Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах в целом поддерживают введение данной нормы.