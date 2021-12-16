В Госдуме согласились переименовать QR-коды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол в Общественной палате России. Москва, пискарев василий
Василий Пискарев заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за закон о QR-кодах Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев.

«Я считаю, что это не вопрос первой необходимости. Если будут такие предложения, давайте поменяем», — сказал Пискарев во время встречи с журналистами, которая транслировалась на сайте Госдумы.

Он также заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится. «Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта», — сказал Пискарев журналистам.

Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах в целом поддерживают введение данной нормы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции готов рассмотреть предложения о переименовании сертификатов в рамках законопроекта о QR-кодах. Об этом заявил глава комитета Василий Пискарев. «Я считаю, что это не вопрос первой необходимости. Если будут такие предложения, давайте поменяем», — сказал Пискарев во время встречи с журналистами, которая транслировалась на сайте Госдумы. Он также заявил, что в Госдуме понимают степень ответственности за принятие законопроекта о QR-кодах, если оно состоится. «Мы понимаем степень ответственность за принятие этого законопроекта», — сказал Пискарев журналистам. Пискарев чуть ранее сказал, что закон о введении QR-кодов в общественных местах, скорее всего, не успеют принять до конца 2021 года. Он добавил — в регионах в целом поддерживают введение данной нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...