В США демократы осудили Байдена за хорошее отношение к Путину

19 декабря 2021 в 01:48 Размер текста - 17 +

Американские демократы назвали «подарком» отношение Байдена к Путину Фото: Susan Walsh AP/TASS Президент США Джо Байден слишком «мягко» относится к России и ее президенту Владимиру Путину, что не совпадает со взглядами предвыборной компании демократов. Своим мнением поделился обозреватель Bloomberg Эли Лейк. «На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. <…> Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — говорится в тексте публикации Bloomberg Автор материала сообщил, что от Байдена ждали более жесткой позиции, чем не отличился бывший президент американского государства Дональд Трамп. По мнению Эли Лейка, он был в сговоре с Россией. Кроме того, оппоненты Байдена находят его политику по отношению к российскому газопроводу «Северный поток — 2» через чур «мягкой». В декабре Байден анонсировал новые контакты с Владимиром Путиным. Он заявил о своей желании проводить новые встречи с главой РФ. По его словам, президентам есть о чем поговорить в течение продолжительного времени. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден слишком «мягко» относится к России и ее президенту Владимиру Путину, что не совпадает со взглядами предвыборной компании демократов. Своим мнением поделился обозреватель Bloomberg Эли Лейк. «На протяжении четырех лет демократы позиционировали себя как партия антироссийских ястребов в противовес президенту Трампу, которого они считали лакеем Путина. <…> Однако президентство Байдена до сих пор было словно подарок для российского президента», — говорится в тексте публикации Bloomberg Автор материала сообщил, что от Байдена ждали более жесткой позиции, чем не отличился бывший президент американского государства Дональд Трамп. По мнению Эли Лейка, он был в сговоре с Россией. Кроме того, оппоненты Байдена находят его политику по отношению к российскому газопроводу «Северный поток — 2» через чур «мягкой». В декабре Байден анонсировал новые контакты с Владимиром Путиным. Он заявил о своей желании проводить новые встречи с главой РФ. По его словам, президентам есть о чем поговорить в течение продолжительного времени.