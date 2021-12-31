31 декабря 2021

Москвичам не дали отметить Новый год на Красной площади

© Служба новостей «URA.RU»
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Красную площадь закрыля для посещения до 7:00 Фото:

31 декабря жители Москвы собрались на Красной площади, чтобы по традиции отметить Новый год и посмотреть праздничный салют. Однако сделать им это не удалось, территорию закрыли до 7:00.

«Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня», — говорилось в сообщении, которое объявлялось по громкоговорителю, передает LIFE. Отмечается, что такое решение администрация города приняла в связи с распространением коронавируса. Данной мерой планируется организовать соблюдение санитарно-эпидемиологические норм.

Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр Москвы выразил слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы.

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31 декабря жители Москвы собрались на Красной площади, чтобы по традиции отметить Новый год и посмотреть праздничный салют. Однако сделать им это не удалось, территорию закрыли до 7:00. «Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня», — говорилось в сообщении, которое объявлялось по громкоговорителю, передает LIFE. Отмечается, что такое решение администрация города приняла в связи с распространением коронавируса. Данной мерой планируется организовать соблюдение санитарно-эпидемиологические норм. Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр Москвы выразил слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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