Москвичам не дали отметить Новый год на Красной площади

01 января 2022 в 04:43 Размер текста - 17 +

Красную площадь закрыля для посещения до 7:00 Фото: Владимир Андреев © URA.RU 31 декабря жители Москвы собрались на Красной площади, чтобы по традиции отметить Новый год и посмотреть праздничный салют. Однако сделать им это не удалось, территорию закрыли до 7:00. «Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня», — говорилось в сообщении, которое объявлялось по громкоговорителю, передает LIFE. Отмечается, что такое решение администрация города приняла в связи с распространением коронавируса. Данной мерой планируется организовать соблюдение санитарно-эпидемиологические норм. Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр Москвы выразил слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

31 декабря жители Москвы собрались на Красной площади, чтобы по традиции отметить Новый год и посмотреть праздничный салют. Однако сделать им это не удалось, территорию закрыли до 7:00. «Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня», — говорилось в сообщении, которое объявлялось по громкоговорителю, передает LIFE. Отмечается, что такое решение администрация города приняла в связи с распространением коронавируса. Данной мерой планируется организовать соблюдение санитарно-эпидемиологические норм. Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр Москвы выразил слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы.