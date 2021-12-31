Москвичам не дали отметить Новый год на Красной площади

31 декабря жители Москвы собрались на Красной площади, чтобы по традиции отметить Новый год и посмотреть праздничный салют. Однако сделать им это не удалось, территорию закрыли до 7:00.
«Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня», — говорилось в сообщении, которое объявлялось по громкоговорителю, передает LIFE. Отмечается, что такое решение администрация города приняла в связи с распространением коронавируса. Данной мерой планируется организовать соблюдение санитарно-эпидемиологические норм.
31 декабря жители Москвы собрались на Красной площади, чтобы по традиции отметить Новый год и посмотреть праздничный салют. Однако сделать им это не удалось, территорию закрыли до 7:00. «Уважаемые граждане, по техническим причинам вход на Красную площадь закрыт до 7:00 следующего дня», — говорилось в сообщении, которое объявлялось по громкоговорителю, передает LIFE. Отмечается, что такое решение администрация города приняла в связи с распространением коронавируса. Данной мерой планируется организовать соблюдение санитарно-эпидемиологические норм. Ранее сообщалось, что Собянин поздравил москвичей с Новым годом. Мэр Москвы выразил слова благодарности и искренние поздравления жителям столицы.