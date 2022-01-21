Иммунолог: больных коронавирусом в 10 раз больше, чем официально

21 января 2022 в 13:19 Размер текста - 17 +

Многие больные COVID не обращаются к врачам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Реальное число зараженных коронавирусом в России может быть гораздо больше, чем указывается в официальной статистике. Это связано со значительным количеством людей, которые болеют бессимптомно или переносят COVID в легкой форме, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что волна эпидемии может пойти на спад при достижении коллективного иммунитета, но для точного расчета сроков необходимо заложить в модель бессимптомных больных. По данным на 20 января, в России за сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом с 13 ноября 2021 года. URA.RU направило запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать слова Жемчугова о количестве заболевших. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Реальное число зараженных коронавирусом в России может быть гораздо больше, чем указывается в официальной статистике. Это связано со значительным количеством людей, которые болеют бессимптомно или переносят COVID в легкой форме, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что волна эпидемии может пойти на спад при достижении коллективного иммунитета, но для точного расчета сроков необходимо заложить в модель бессимптомных больных. По данным на 20 января, в России за сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом с 13 ноября 2021 года. URA.RU направило запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать слова Жемчугова о количестве заболевших.