Иммунолог: больных коронавирусом в 10 раз больше, чем официально

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Многие больные COVID не обращаются к врачам Фото:
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Коронавирус COVID-19

Реальное число зараженных коронавирусом в России может быть гораздо больше, чем указывается в официальной статистике. Это связано со значительным количеством людей, которые болеют бессимптомно или переносят COVID в легкой форме, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что волна эпидемии может пойти на спад при достижении коллективного иммунитета, но для точного расчета сроков необходимо заложить в модель бессимптомных больных.

По данным на 20 января, в России за сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом с 13 ноября 2021 года. URA.RU направило запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать слова Жемчугова о количестве заболевших.

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Реальное число зараженных коронавирусом в России может быть гораздо больше, чем указывается в официальной статистике. Это связано со значительным количеством людей, которые болеют бессимптомно или переносят COVID в легкой форме, считает доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов. «Вот их в 6 или, повторюсь, в 10 даже раз больше, чем выявленных зараженных», — сказал он в беседе с РИА «Новости». Он отметил, что волна эпидемии может пойти на спад при достижении коллективного иммунитета, но для точного расчета сроков необходимо заложить в модель бессимптомных больных. По данным на 20 января, в России за сутки зафиксировали 38 850 новых случаев заражения коронавирусом. Это стало максимумом с 13 ноября 2021 года. URA.RU направило запрос в Минздрав РФ с просьбой прокомментировать слова Жемчугова о количестве заболевших.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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