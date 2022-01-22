Врач предупредила об опасности популярного средства от давления

Терапевт Треско оценила риск лечения гипертонии народным средством на основе боярышника (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Народный рецепт настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника, который используют для снижения артериального давления, может негативно повлиять на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Треско.

«Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы», — рассказала врач в разговоре с «Пятым каналом».

По ее словам, некоторые растения обладают свойством поддерживать сосуды в тонусе. Также они могут обеспечивать седативный эффект, при этом в совокупности это должно улучшить общее состояние и снизить артериальное давление.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова отметила, что для снижения давления также необходимо употреблять семена чиа. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза, подчеркнула Чунтонова.

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