Врач предупредила об опасности популярного средства от давления

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Вакцинация сотрудников завода «Стальмост». Курган , медкабинет, измерение артериального давления, вакцинация
Терапевт Треско оценила риск лечения гипертонии народным средством на основе боярышника (архивное фото) Фото:

Народный рецепт настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника, который используют для снижения артериального давления, может негативно повлиять на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Треско.

«Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы», — рассказала врач в разговоре с «Пятым каналом».

По ее словам, некоторые растения обладают свойством поддерживать сосуды в тонусе. Также они могут обеспечивать седативный эффект, при этом в совокупности это должно улучшить общее состояние и снизить артериальное давление.

Ранее диетолог Ольга Чунтонова отметила, что для снижения давления также необходимо употреблять семена чиа. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза, подчеркнула Чунтонова.

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Народный рецепт настоя из шишек, луковой шелухи и боярышника, который используют для снижения артериального давления, может негативно повлиять на здоровье. Об этом рассказала врач-терапевт Елена Треско. «Есть данные, что настой шишек может усилить кровообращение, и это вызовет повреждение сосудистой стенки, а если давление очень высокое, мы можем спровоцировать геморрагический инсульт. В таком случает этот сомнительный народный рецепт принесет больше вреда, чем пользы», — рассказала врач в разговоре с «Пятым каналом». По ее словам, некоторые растения обладают свойством поддерживать сосуды в тонусе. Также они могут обеспечивать седативный эффект, при этом в совокупности это должно улучшить общее состояние и снизить артериальное давление. Ранее диетолог Ольга Чунтонова отметила, что для снижения давления также необходимо употреблять семена чиа. Входящие в состав семян жирные кислоты позволяют снизить уровень холестерина в крови, что является хорошей профилактикой атеросклероза, подчеркнула Чунтонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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