Посольство РФ обвинило США в двуличии из-за Deutsche Welle

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США забывают про свои демократические ценности, отметили в посольстве России Фото:

Заявление США о блокировке немецкого телеканала Deutsche Welle на территории России является примером политики двойных стандартов. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Twitter.

«Заявление представителя госдепартамента — это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские „высокие демократические ценности“, когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE», — говорится в сообщении посольства.

Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle. По его словам, в Вашингтоне согласны с позицией Берлина и телеканалом, пишет RT.

Ранее YouTube заблокировал новый канал RT DE в Германии в день его запуска. Россия в ответ прекратила вещание телерадиокомпании Deutsche Welle. В Министерстве иностранных дел также предложили признать телеканал иноагентом. В МИД Германии заявили, что блокировка телеканала серьезно ударила по германо-российским отношениям.

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Заявление США о блокировке немецкого телеканала Deutsche Welle на территории России является примером политики двойных стандартов. Об этом говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Twitter. «Заявление представителя госдепартамента — это очередной пример политики двойных стандартов. Где были американские „высокие демократические ценности“, когда Берлин запретил спутниковое и другие типы вещания телеканала RT DE», — говорится в сообщении посольства. Ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают решение правительства России закрыть московское бюро Deutsche Welle. По его словам, в Вашингтоне согласны с позицией Берлина и телеканалом, пишет RT. Ранее YouTube заблокировал новый канал RT DE в Германии в день его запуска. Россия в ответ прекратила вещание телерадиокомпании Deutsche Welle. В Министерстве иностранных дел также предложили признать телеканал иноагентом. В МИД Германии заявили, что блокировка телеканала серьезно ударила по германо-российским отношениям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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