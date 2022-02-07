Клиенты «Сбербанка» вывели со счетов 1,3 млрд долларов за месяц

В январе 2022 года Сбербанк столкнулся с оттоком средств — клиенты финансовой организации за месяц вывели со счетов 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственное исследование.
«В январе 2022 года Сбербанк зафиксировал заметный отток средств населения. Согласно расчетам, на основе 101-й формы отчетности, остатки на валютных счетах физических лиц в пересчете на доллары сократились на 1,3 $ млрд», — передает издание.
В прошлый раз подобный крупный вывод средств был зафиксирован в марте 2020 года, когда началось активное распространение COVID-19. Тогда отток средств в финансовой организации составил 1,5 млрд долларов.
Сбережения на «рублевых» счетах за месяц сократились на 534,2 млрд рублей. Этот объем сопоставим с уровнем января прошлого года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. Всего на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн руб.
Ранее в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщалось, что у банков РФ нет шансов на повышение прибыли. По словам финансистам, совокупная чистая прибыль российских банков в 2022 году не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1—2,3 трлн рублей.
В январе 2022 года Сбербанк столкнулся с оттоком средств — клиенты финансовой организации за месяц вывели со счетов 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственное исследование. «В январе 2022 года Сбербанк зафиксировал заметный отток средств населения. Согласно расчетам, на основе 101-й формы отчетности, остатки на валютных счетах физических лиц в пересчете на доллары сократились на 1,3 $ млрд», — передает издание. В прошлый раз подобный крупный вывод средств был зафиксирован в марте 2020 года, когда началось активное распространение COVID-19. Тогда отток средств в финансовой организации составил 1,5 млрд долларов. Сбережения на «рублевых» счетах за месяц сократились на 534,2 млрд рублей. Этот объем сопоставим с уровнем января прошлого года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. Всего на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн руб. Ранее в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщалось, что у банков РФ нет шансов на повышение прибыли. По словам финансистам, совокупная чистая прибыль российских банков в 2022 году не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1—2,3 трлн рублей.