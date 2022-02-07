Клиенты «Сбербанка» вывели со счетов 1,3 млрд долларов за месяц

Остатки на валютных счетах физических лиц сократились на 1,3 млрд долларов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В январе 2022 года Сбербанк столкнулся с оттоком средств — клиенты финансовой организации за месяц вывели со счетов 1,3 млрд долларов. Об этом сообщает « Коммерсантъ » со ссылкой на собственное исследование.

«В январе 2022 года Сбербанк зафиксировал заметный отток средств населения. Согласно расчетам, на основе 101-й формы отчетности, остатки на валютных счетах физических лиц в пересчете на доллары сократились на 1,3 $ млрд», — передает издание.

В прошлый раз подобный крупный вывод средств был зафиксирован в марте 2020 года, когда началось активное распространение COVID-19. Тогда отток средств в финансовой организации составил 1,5 млрд долларов.

Сбережения на «рублевых» счетах за месяц сократились на 534,2 млрд рублей. Этот объем сопоставим с уровнем января прошлого года, когда средства сократились на 537,2 млрд руб. Всего на 1 февраля 2022 года население хранило в Сбербанке 16,6 трлн руб.

Ранее в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщалось, что у банков РФ нет шансов на повышение прибыли. По словам финансистам, совокупная чистая прибыль российских банков в 2022 году не достигнет рекордного уровня прошлого года и составит 2,1—2,3 трлн рублей.

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