Депутат Верховной Рады поставил ультиматум Зеленскому из-за ДНР

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Илья Кива потребовал от Зеленского начать прямые переговоры с представителями Донбасса Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать прямые переговоры с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР. В противном случае лидеру следует покинуть пост.

«Требую от Зеленского немедленно начать прямые переговоры с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР, чтоб остановить братоубийственную войну. Не можешь сам, отойди и дай возможность тем, кто это в состоянии сделать», — написал Кива в своем telegram-канале.

В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. В администрации президента Франции полагают, что «вторжение» России на Украину принесла бы войну в центр Европы. Там отмечают высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».

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Оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать прямые переговоры с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР. В противном случае лидеру следует покинуть пост. «Требую от Зеленского немедленно начать прямые переговоры с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР, чтоб остановить братоубийственную войну. Не можешь сам, отойди и дай возможность тем, кто это в состоянии сделать», — написал Кива в своем telegram-канале. В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. В администрации президента Франции полагают, что «вторжение» России на Украину принесла бы войну в центр Европы. Там отмечают высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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