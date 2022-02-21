Депутат Верховной Рады поставил ультиматум Зеленскому из-за ДНР

Илья Кива потребовал от Зеленского начать прямые переговоры с представителями Донбасса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Оппозиционный депутат Верховной Рады Илья Кива потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать прямые переговоры с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР. В противном случае лидеру следует покинуть пост.

«Требую от Зеленского немедленно начать прямые переговоры с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР, чтоб остановить братоубийственную войну. Не можешь сам, отойди и дай возможность тем, кто это в состоянии сделать», — написал Кива в своем telegram-канале.

В ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский пообещал не отвечать на провокации в Донбассе. В администрации президента Франции полагают, что «вторжение» России на Украину принесла бы войну в центр Европы. Там отмечают высокую опасность «вступления в новую спираль насилия».