ТАСС: Литва ввела режим ЧС 24 февраля 2022 в 21:24 Размер текста - 17 + Парламент Литвы ввел ЧС из-за ситуации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Военная операция РФ на Украине Парламент Литвы ввел на территории страны военное положение. Об этом сообщает ТАСС. «Парламент Литвы ввел в стране режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении в telegram-канале ТАСС. Решение принято из-за обстановки в Украине. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Ранее другая страна Балтии, Латвия, прекратила выдачу виз гражданам РФ. Как сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, Рига также отозвала своего посла из Москвы для консультаций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Парламент Литвы ввел на территории страны военное положение. Об этом сообщает ТАСС. «Парламент Литвы ввел в стране режим чрезвычайного положения», — говорится в сообщении в telegram-канале ТАСС. Решение принято из-за обстановки в Украине. Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. Он отметил, что не планирует оккупацию. На Украине ввели военное положение. Ранее другая страна Балтии, Латвия, прекратила выдачу виз гражданам РФ. Как сообщил министр иностранных дел республики Эдгарс Ринкевичс, Рига также отозвала своего посла из Москвы для консультаций. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям