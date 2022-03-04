Шольц: НАТО правильно сделали, что отказали Украине в приеме

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Denzel, макрон эммануэль, шольц олаф
Олаф Шольц поддержал решение НАТО не принимать пока Украину и Грузию Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Представители НАТО приняли верное решение, когда не приняли Украину и Грузию в свои ряды. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF. Он отметил, что и сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня.

По его словам, в свете происходящих событий сейчас не это нужно обсуждать. По крайней мере, этот вопрос нужно решать в случае деэскалации ситуации на Украине.

В начале февраля стало известно о том, что страны НАТО и США отказались подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, однако они не закрыли дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. По словам президента РФ Владимира Путина отсрочка вступления Украины в альянс ничего не изменит в исторической перспективе.

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Представители НАТО приняли верное решение, когда не приняли Украину и Грузию в свои ряды. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц. «Это было правильным решением, тогда были очень долгие переговоры в НАТО по этому вопросу», — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF. Он отметил, что и сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня. По его словам, в свете происходящих событий сейчас не это нужно обсуждать. По крайней мере, этот вопрос нужно решать в случае деэскалации ситуации на Украине. В начале февраля стало известно о том, что страны НАТО и США отказались подписывать двусторонний договор о безопасности в Европе с Россией, однако они не закрыли дверь для будущего включения Украины в Атлантический альянс. По словам президента РФ Владимира Путина отсрочка вступления Украины в альянс ничего не изменит в исторической перспективе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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