WP: США готовят план на случай отъезда Зеленского из Украины

Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Залескому придется покинуть территорию страны. Один из сценариев — установление в Польше украинского правительства в изгнании, сообщает американская газета The Washington Post.
«Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — сказал изданию источник из американской администрации. Он отметил, что возможно Зеленский создаст в Польше «правительство в изгнании».
Помимо этого, сообщается, что президент Украины обсудил с американскими чиновниками вопрос о переезде из Киева во Львов, ближе к границе с Польшей. Охрана Зеленского готова в кратчайшие сроки переправить президента и членов его кабмина в другой город, однако «он отказывается уезжать», передает газета сообщение от украинского чиновника.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Глава Чечни потребовал Зеленского передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, а также вернуться в страну, чтобы «сохранить лицо» и «не подставлять украинский народ».
Госдеп, Пентагон, а также другие ведомства США готовят планы на случай, если президенту Украины Владимиру Залескому придется покинуть территорию страны. Один из сценариев — установление в Польше украинского правительства в изгнании, сообщает американская газета The Washington Post. «Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай», — сказал изданию источник из американской администрации. Он отметил, что возможно Зеленский создаст в Польше «правительство в изгнании». Помимо этого, сообщается, что президент Украины обсудил с американскими чиновниками вопрос о переезде из Киева во Львов, ближе к границе с Польшей. Охрана Зеленского готова в кратчайшие сроки переправить президента и членов его кабмина в другой город, однако «он отказывается уезжать», передает газета сообщение от украинского чиновника. Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что Зеленский сбежал в неизвестном направлении, оставив администрацию президента и Верховную Раду разбираться с проблемами. Глава Чечни потребовал Зеленского передать власть бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, а также вернуться в страну, чтобы «сохранить лицо» и «не подставлять украинский народ».