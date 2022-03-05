05 марта 2022

Назван день проведения эвакуации по гумкоридору из Харькова

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События на Майдане. Киев, флаг украины, майдан, киев, украина
Эвакуацию могут провести 6 марта Фото:

Гуманитарный коридор для эвакуации местных жителей из Харькова может быть организован 6 марта. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор», — сообщил Арахамия. Соответствующие заявление он написал на совей странице в Facebook, передает РИА «Новости».

2 марта состоялся второй этап переговоров между РФ и Украиной, в ходе которого стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации с Украины мирных граждан, доставки продуктов и лекарств. Позже стало известно о запланированной третьем раунде переговоров.

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Гуманитарный коридор для эвакуации местных жителей из Харькова может быть организован 6 марта. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор», — сообщил Арахамия. Соответствующие заявление он написал на совей странице в Facebook, передает РИА «Новости». 2 марта состоялся второй этап переговоров между РФ и Украиной, в ходе которого стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации с Украины мирных граждан, доставки продуктов и лекарств. Позже стало известно о запланированной третьем раунде переговоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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