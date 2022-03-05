Гуманитарный коридор для эвакуации местных жителей из Харькова может быть организован 6 марта. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор», — сообщил Арахамия. Соответствующие заявление он написал на совей странице в Facebook, передает РИА «Новости».
Гуманитарный коридор для эвакуации местных жителей из Харькова может быть организован 6 марта. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией, лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. «Даст Бог, завтра в Харькове удастся коридор», — сообщил Арахамия. Соответствующие заявление он написал на совей странице в Facebook, передает РИА «Новости». 2 марта состоялся второй этап переговоров между РФ и Украиной, в ходе которого стороны договорились о создании гуманитарных коридоров для эвакуации с Украины мирных граждан, доставки продуктов и лекарств. Позже стало известно о запланированной третьем раунде переговоров.