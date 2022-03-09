Разведчик ВСУ рассказал, как его подстрелили свои и бросили

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Отвоеванные у СВУ села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, военные, ополченцы, днр, народная милиция, мобилизованные, новогнатовка
Украинский разведчик рассказал, что за ним никто не пришел, когда он лежал раненый в кювете Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский разведчик рассказал, как его подстрелили свои и бросили раненым. Видеозапись опубликована в telegram-канале РИА «Новости».

«Когда прибыли в село, нарвались на патруль. Была перестрелка. Патруль стрелял, свои стреляли. После этого мне ранили ногу. Я там остался, в кювете, там, где подстрелили. По предыдущим данным свои подстрелили. Это стало понятно из-за пули 9 мл. У патруля вряд ли такие есть. Спустя два часа никто не пришел за мной. Я отполз в гражданский дом, там мужчина и женщина живут. Попросил, чтобы меня напоили водой. Я сильно замерз», — рассказал украинский разведчик на видеозаписи.

Он также сообщил, что связывался по телефону с командиром, который обещал его забрать. Однако первую помощь ему оказали военнослужащие РФ.

В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Украинский разведчик рассказал, как его подстрелили свои и бросили раненым. Видеозапись опубликована в telegram-канале РИА «Новости». «Когда прибыли в село, нарвались на патруль. Была перестрелка. Патруль стрелял, свои стреляли. После этого мне ранили ногу. Я там остался, в кювете, там, где подстрелили. По предыдущим данным свои подстрелили. Это стало понятно из-за пули 9 мл. У патруля вряд ли такие есть. Спустя два часа никто не пришел за мной. Я отполз в гражданский дом, там мужчина и женщина живут. Попросил, чтобы меня напоили водой. Я сильно замерз», — рассказал украинский разведчик на видеозаписи. Он также сообщил, что связывался по телефону с командиром, который обещал его забрать. Однако первую помощь ему оказали военнослужащие РФ. В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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