Разведчик ВСУ рассказал, как его подстрелили свои и бросили

09 марта 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Украинский разведчик рассказал, что за ним никто не пришел, когда он лежал раненый в кювете Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский разведчик рассказал, как его подстрелили свои и бросили раненым. Видеозапись опубликована в telegram-канале РИА «Новости». «Когда прибыли в село, нарвались на патруль. Была перестрелка. Патруль стрелял, свои стреляли. После этого мне ранили ногу. Я там остался, в кювете, там, где подстрелили. По предыдущим данным свои подстрелили. Это стало понятно из-за пули 9 мл. У патруля вряд ли такие есть. Спустя два часа никто не пришел за мной. Я отполз в гражданский дом, там мужчина и женщина живут. Попросил, чтобы меня напоили водой. Я сильно замерз», — рассказал украинский разведчик на видеозаписи. Он также сообщил, что связывался по телефону с командиром, который обещал его забрать. Однако первую помощь ему оказали военнослужащие РФ. В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинский разведчик рассказал, как его подстрелили свои и бросили раненым. Видеозапись опубликована в telegram-канале РИА «Новости». «Когда прибыли в село, нарвались на патруль. Была перестрелка. Патруль стрелял, свои стреляли. После этого мне ранили ногу. Я там остался, в кювете, там, где подстрелили. По предыдущим данным свои подстрелили. Это стало понятно из-за пули 9 мл. У патруля вряд ли такие есть. Спустя два часа никто не пришел за мной. Я отполз в гражданский дом, там мужчина и женщина живут. Попросил, чтобы меня напоили водой. Я сильно замерз», — рассказал украинский разведчик на видеозаписи. Он также сообщил, что связывался по телефону с командиром, который обещал его забрать. Однако первую помощь ему оказали военнослужащие РФ. В случае начала полномасштабной войны между Украиной и республиками Донбасса, украинские военные будут убегать с поля боя. Такое заявление сделал бывший офицер израильской разведки Яков Кедми. После эскалации восьмилетнего военного конфликта на территории Донецкой и Луганской Народных Республик со стороны ВСУ президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.