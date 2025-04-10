Лукашенко заявил о возможности альтернативной валюты в странах БРИКС

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе интервью МТРК «Мир» выразил мнение, что страны БРИКС в будущем могут создать свою альтернативную доллару валюту. С его точки зрения, это станет возможным со временем, хотя на данный момент активных действий в этом направлении не предпринимается.
«Вполне возможно. Со временем. Никто пока этим особо не занимается. Пока, может, Бразилии и Китаю или другим это не нужно, хотя Китаю вот-вот уже надо будет. Мы с Россией уже давно за то, чтобы была альтернативная валюта, потому что мы видим, к чему монополизм доллара приводит», — сказал Лукашенко в интервью телерадиокомпании «Мир».
Лукашенко также подчеркнул, что наличие альтернативной валюты поможет уменьшить зависимость от доллара и его монополистическое влияние на мировую экономику. По его словам, такие страны как Россия и Белоруссия уже давно выступают за создание такой валюты. Он также намекнул на возможную необходимость таких действий для Китая в ближайшем будущем.
До этого лидеры РФ и Беларуси акцентировали внимание на переходе к расчетам в национальных валютах, что является шагом к дедолларизации и возможному созданию совместной валюты в рамках Союзного государства. Президент РФ Владимир Путин также выступал за создание отдельной валюты. Он отмечал, что доллар уже давно потерял статус главной мировой валюты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.