Медведев обозначил проблему, связанную с мигрантами, после ужесточения экзамена по русскому языку

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях в системе экзаменов по русскому языку и истории для мигрантов. Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного вопросам миграционной политики.
«Обсудим порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны. Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он указал на необходимость усиления контроля в данной сфере и введение более строгих мер по борьбе с коррупцией.
Медведев также акцентировал внимание на важности интеграции мигрантов в российское общество, что невозможно без знания языка и основных исторических фактов страны. Он также выразил мнение о пересмотре текущих методик проведения экзаменов и улучшении качества образовательного процесса для мигрантов. Он подчеркнул, что главная цель экзамена была и остается — повысить качество проверки знаний иностранцев.
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