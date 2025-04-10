Медведев обозначил проблему, связанную с мигрантами, после ужесточения экзамена по русскому языку

Медведев заявил о злоупотреблениях при проверках знаний мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медведев обозначил проблему, связанную с проверкой знаний мигрантов
Медведев обозначил проблему, связанную с проверкой знаний мигрантов Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях в системе экзаменов по русскому языку и истории для мигрантов. Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного вопросам миграционной политики.

«Обсудим порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны. Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он указал на необходимость усиления контроля в данной сфере и введение более строгих мер по борьбе с коррупцией.

Медведев также акцентировал внимание на важности интеграции мигрантов в российское общество, что невозможно без знания языка и основных исторических фактов страны. Он также выразил мнение о пересмотре текущих методик проведения экзаменов и улучшении качества образовательного процесса для мигрантов. Он подчеркнул, что главная цель экзамена была и остается — повысить качество проверки знаний иностранцев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о многочисленных злоупотреблениях в системе экзаменов по русскому языку и истории для мигрантов. Об этом он сообщил в ходе совещания, посвященного вопросам миграционной политики. «Обсудим порядок проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства нашей страны. Итоги проверок, которые мы рассматривали на прошлом заседании межведомственной комиссии, говорят о значительном количестве злоупотреблений в этой сфере», — подчеркнул Дмитрий Медведев на заседании межведомственной комиссии по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. Он указал на необходимость усиления контроля в данной сфере и введение более строгих мер по борьбе с коррупцией. Медведев также акцентировал внимание на важности интеграции мигрантов в российское общество, что невозможно без знания языка и основных исторических фактов страны. Он также выразил мнение о пересмотре текущих методик проведения экзаменов и улучшении качества образовательного процесса для мигрантов. Он подчеркнул, что главная цель экзамена была и остается — повысить качество проверки знаний иностранцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...