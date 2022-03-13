Кадыров ответил на Угрозу в свой адрес Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об угрозе со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича «уничтожить» политика, если он действительно находится на территории Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. Политик ответил на угрозу.

«Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит», — написано в сообщении от лица Арестовича, опубликованном в telegram-канале Кадырова. «Я должен постучать в твои двери?», — ответил на угрозу глава Чечни.

Кадыров пригрозил постучать в дверь Арестовичу Фото: Telegram

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.