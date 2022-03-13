13 марта 2022

Кадыров заявил, что его хотят «уничтожить» на Украине. Скрин

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров ответил на Угрозу в свой адрес Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об угрозе со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича «уничтожить» политика, если он действительно находится на территории Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. Политик ответил на угрозу.

«Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит», — написано в сообщении от лица Арестовича, опубликованном в telegram-канале Кадырова. «Я должен постучать в твои двери?», — ответил на угрозу глава Чечни.

Кадыров пригрозил постучать в дверь Арестовичу
Фото:

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об угрозе со стороны советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексея Арестовича «уничтожить» политика, если он действительно находится на территории Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем telegram-канале. Политик ответил на угрозу. «Если Кадыров действительно под Киевом, ВСУ его уничтожит», — написано в сообщении от лица Арестовича, опубликованном в telegram-канале Кадырова. «Я должен постучать в твои двери?», — ответил на угрозу глава Чечни. Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров приехал на Украину. Также стало известно, что подразделения чеченских силовиков находятся в непосредственной близости от Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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