Лукашенко предупредил о Третьей мировой из-за действий Запада. «Очумевшие»

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Александр Лукашенко, лукашенко александр
По мнению Александра Лукашенко, ввод миротворцев НАТО на Украину приведет к глобальной катастрофе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, приведет к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Очумевшие поляки уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война», — приводит БелТА заявление Лукашенко. По его словам, Белоруссия не останется в стороне, если Запад пойдет на этот шаг.

Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за размещение на Украине миротворцев, в частности вооруженных сил НАТО. Министр иностранных дел РФ предупредил, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. В Кремле предостерегли Польшу от такого решения, назвав его опрометчивым.

Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Тем самым Москва предотвращает, как заявлял президент РФ Владимир Путин, агрессию со стороны Киева в отношении Крыма и Донбасса. Целью российский военных он также назвал помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.

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Отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, приведет к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Очумевшие поляки уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война», — приводит БелТА заявление Лукашенко. По его словам, Белоруссия не останется в стороне, если Запад пойдет на этот шаг. Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за размещение на Украине миротворцев, в частности вооруженных сил НАТО. Министр иностранных дел РФ предупредил, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. В Кремле предостерегли Польшу от такого решения, назвав его опрометчивым. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Тем самым Москва предотвращает, как заявлял президент РФ Владимир Путин, агрессию со стороны Киева в отношении Крыма и Донбасса. Целью российский военных он также назвал помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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