Лукашенко предупредил о Третьей мировой из-за действий Запада. «Очумевшие»

24 марта 2022 в 17:25 Размер текста - 17 +

По мнению Александра Лукашенко, ввод миротворцев НАТО на Украину приведет к глобальной катастрофе Фото: YAUHEN YERCHAK, EPA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, приведет к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Очумевшие поляки уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война», — приводит БелТА заявление Лукашенко. По его словам, Белоруссия не останется в стороне, если Запад пойдет на этот шаг. Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за размещение на Украине миротворцев, в частности вооруженных сил НАТО. Министр иностранных дел РФ предупредил, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. В Кремле предостерегли Польшу от такого решения, назвав его опрометчивым. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Тем самым Москва предотвращает, как заявлял президент РФ Владимир Путин, агрессию со стороны Киева в отношении Крыма и Донбасса. Целью российский военных он также назвал помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, приведет к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Очумевшие поляки уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война», — приводит БелТА заявление Лукашенко. По его словам, Белоруссия не останется в стороне, если Запад пойдет на этот шаг. Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за размещение на Украине миротворцев, в частности вооруженных сил НАТО. Министр иностранных дел РФ предупредил, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. В Кремле предостерегли Польшу от такого решения, назвав его опрометчивым. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Тем самым Москва предотвращает, как заявлял президент РФ Владимир Путин, агрессию со стороны Киева в отношении Крыма и Донбасса. Целью российский военных он также назвал помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.