Отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, приведет к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Очумевшие поляки уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война», — приводит БелТА заявление Лукашенко. По его словам, Белоруссия не останется в стороне, если Запад пойдет на этот шаг.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за размещение на Украине миротворцев, в частности вооруженных сил НАТО. Министр иностранных дел РФ предупредил, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. В Кремле предостерегли Польшу от такого решения, назвав его опрометчивым.
Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Тем самым Москва предотвращает, как заявлял президент РФ Владимир Путин, агрессию со стороны Киева в отношении Крыма и Донбасса. Целью российский военных он также назвал помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.
Отправка западных миротворцев на Украину, как предлагает сделать Польша, приведет к Третьей мировой войне. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Очумевшие поляки уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это Третья мировая война», — приводит БелТА заявление Лукашенко. По его словам, Белоруссия не останется в стороне, если Запад пойдет на этот шаг. Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий выступил за размещение на Украине миротворцев, в частности вооруженных сил НАТО. Министр иностранных дел РФ предупредил, что это приведет к прямому столкновению НАТО с Россией. В Кремле предостерегли Польшу от такого решения, назвав его опрометчивым. Россия с 24 февраля проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации. Тем самым Москва предотвращает, как заявлял президент РФ Владимир Путин, агрессию со стороны Киева в отношении Крыма и Донбасса. Целью российский военных он также назвал помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик, которые восемь лет страдали от действий Киева.