В Кремле предостерегли НАТО от ввода миротворцев на Украину

23 марта 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Ввод миротворцев НАТО на Украину и вмешательство в спецоперацию России было бы опрометчивым и опасным решением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная спецоперация и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к понятным и труднопоправимым последствиям», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что меры носят вынужденный характер. НАТО отказались вводить над Украиной бесполетную зону, чтобы не началась жестокая война в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что никто не хочет конфликта с Россией, у которой есть ядерное оружие. При этом США и НАТО поставляют Украине оружие, передает RT.