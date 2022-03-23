В Кремле предостерегли НАТО от ввода миротворцев на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Евгением Зиничевым. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил об опасности ввода войск НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ввод миротворцев НАТО на Украину и вмешательство в спецоперацию России было бы опрометчивым и опасным решением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная спецоперация и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к понятным и труднопоправимым последствиям», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что меры носят вынужденный характер. НАТО отказались вводить над Украиной бесполетную зону, чтобы не началась жестокая война в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что никто не хочет конфликта с Россией, у которой есть ядерное оружие. При этом США и НАТО поставляют Украине оружие, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ввод миротворцев НАТО на Украину и вмешательство в спецоперацию России было бы опрометчивым и опасным решением. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная спецоперация и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к понятным и труднопоправимым последствиям», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что меры носят вынужденный характер. НАТО отказались вводить над Украиной бесполетную зону, чтобы не началась жестокая война в Европе. Глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что никто не хочет конфликта с Россией, у которой есть ядерное оружие. При этом США и НАТО поставляют Украине оружие, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...