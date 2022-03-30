Кадыров упрекнул Мединского в ошибке

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ошибся, подводя итоги переговоров в Стамбуле. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.
«Ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это не правда», — сказал Кадыров.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.
Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский ошибся, подводя итоги переговоров в Стамбуле. Такое мнение высказал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем telegram-канале. «Ни на какие уступки мы не пойдем. Господин Мединский что-то ошибся, формулировку неправильно сделал. И поэтому вам не стоит волноваться, у нас есть свой командир, верховный главнокомандующий, который смотрит на 100 лет вперед. И вы, если думаете, что он бросит начатое просто так, как сейчас нам это преподносят, то это не правда», — сказал Кадыров. Россия и Украина 29 марта провели переговоры в Стамбуле. Владимир Мединский заявил, что Украина согласилась на нейтральный статус и отказ от ядерного потенциала. Киев также пообещал не вступать в военные союзы и не пытаться вернуть Крым и Донбасс военным путем. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. В Минобороны РФ подчеркнули, что приоритет российской армии — не допустить жертв среди мирного населения.