От российских теннисистов требуют «отречься от Путина» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Требование организаторов Уимблдонского турнира к российским теннисистам осудить спецоперацию на Украине — это «хамские и грубые заявления». Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

«Попытки запретить все русское продолжаются… Теннисисты, чтобы выступить на Уимблдоне, должны подписать некие заявления с отречением. Это … хамские, грубые заявления [организаторов Уимблдона]», — сказал Келин в интервью ТАСС.

Накануне британское издание The Sun сообщило, что «российским и белорусским звездам тенниса придется … отмежеваться от Владимира Путина, если они хотят сыграть на Уимблдоне». Газета заявила, что такова официальная позиция министра спорта Великобритании.

«Спортсменам из России или Белоруссии … придется дать твердые гарантии, что они не получают никаких средств от этих стран-изгоев. Они также должны будут подтвердить, что не поддерживают российской операции на Украине. И они должны выступать под нейтральным флагом, а не в цветах своей страны», — пишет The Sun. Такое условие, в частности, выдвинуто второй ракетке мира Даниилу Медведеву, сообщает агентство Nation News.

Уимблдон — международный теннисный турнир, один из четырех турниров «Большого шлема». Проводится с 1877 года на травяных кортах в Уимблдоне, Великобритания, в конце июня — начале июля.

Беспрецедентные санкции против России были объявлены в связи с ее спецоперацией на Украине. Однако давление в разных сферах началось уже давно. В частности, российских спортсменов отстраняли от соревнований под предлогом допинговых скандалов. Последние годы сборные России в различных видах спорта вынуждены выступать в нейтральном статусе. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России как государства», запрет ее культуры и нивелирование роли России в важнейших мировых событиях.

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