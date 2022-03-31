Великобритания требует от теннисиста Даниила Медведева подписать заявление, что он не поддерживает президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон.
Даниил Медведев не сможет участвовать в международном теннисном турнире «Уимблдон», если не подпишет заявление. «Мы обратились к руководящим органам, касающимся отдельных спортсменов. Мы хотим получить подтверждение того, что в письменном заявлении они не получают денег от Путина, России или Беларуси. Что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России или Белоруссии», — цитирует британская газета Daily Mirror Хаддлстона.
Страны Запада ввели против РФ санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях из-за начала спецоперации на Украине. Например, Россию не допустили до Паралимпиады в Пекине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций «отмена» России и ее культуры.
Великобритания требует от теннисиста Даниила Медведева подписать заявление, что он не поддерживает президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон. Даниил Медведев не сможет участвовать в международном теннисном турнире «Уимблдон», если не подпишет заявление. «Мы обратились к руководящим органам, касающимся отдельных спортсменов. Мы хотим получить подтверждение того, что в письменном заявлении они не получают денег от Путина, России или Беларуси. Что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России или Белоруссии», — цитирует британская газета Daily Mirror Хаддлстона. Страны Запада ввели против РФ санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях из-за начала спецоперации на Украине. Например, Россию не допустили до Паралимпиады в Пекине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций «отмена» России и ее культуры.