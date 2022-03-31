Британия поставила спортсмену Медведеву ультиматум о Путине. «Подписать ключевое заявление»

31 марта 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Даниила Медведева могут не допустить к участию в Уимблдоне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Великобритания требует от теннисиста Даниила Медведева подписать заявление, что он не поддерживает президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон. Даниил Медведев не сможет участвовать в международном теннисном турнире «Уимблдон», если не подпишет заявление. «Мы обратились к руководящим органам, касающимся отдельных спортсменов. Мы хотим получить подтверждение того, что в письменном заявлении они не получают денег от Путина, России или Беларуси. Что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России или Белоруссии», — цитирует британская газета Daily Mirror Хаддлстона. Страны Запада ввели против РФ санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях из-за начала спецоперации на Украине. Например, Россию не допустили до Паралимпиады в Пекине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций «отмена» России и ее культуры. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Великобритания требует от теннисиста Даниила Медведева подписать заявление, что он не поддерживает президента России Владимира Путина. Об этом заявил министр спорта Британии Найджел Хаддлстон. Даниил Медведев не сможет участвовать в международном теннисном турнире «Уимблдон», если не подпишет заявление. «Мы обратились к руководящим органам, касающимся отдельных спортсменов. Мы хотим получить подтверждение того, что в письменном заявлении они не получают денег от Путина, России или Беларуси. Что они не будут одобрительно отзываться о Путине, России или Белоруссии», — цитирует британская газета Daily Mirror Хаддлстона. Страны Запада ввели против РФ санкции и начали отстранять Россию и Белоруссию от участия в международных спортивных соревнованиях из-за начала спецоперации на Украине. Например, Россию не допустили до Паралимпиады в Пекине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что цель санкций «отмена» России и ее культуры.