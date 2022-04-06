Аналитики озвучили условия для снижения цен на продукты

Аналитики НКР допустили снижение цен на отечественные продукты к концу года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

К концу 2022 года цены на продукты в российских магазинах начнут снижаться. Соответствующие данные приводятся аналитиками «Национальных кредитных рейтингов» (НКР). По данным экспертов, в первую очередь начнет дешеветь отечественное продовольствие.

«В первой половине 2022 года по-прежнему возможны перебои с поставками и „некоторое повышение цен“, поскольку поиск новых маршрутов требует времени. После восстановления логистических цепочек и нагрузки на все виды транспорта, урегулирования торговой наценки на товары первой необходимости на законодательном уровне и ослабления ажиотажного спроса цены по итогам всего года „скорректируются вниз с текущих уровней“ — примерно на 5—7% от уровня марта», — сообщает РБК со ссылкой на аналитиков НКР.

Автор исследования Лия Баймухаметова считает, что снижаться будут в первую очередь цены у отечественных производителей. « Кроме того, сыграют свою роль акции и скидки от торговых сетей из-за того, что сроки годности многих продуктов ограничены», — отметила она.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Глава государства заявлял, что основные ее цели — денацификация и демилитаризация. США и страны ЕС стали вводить в отношении России масштабные экономические санкции, которые со временем привели к росту цен на продукты. Они подорожали на 30%-40%. Президент России подчеркнул, что ни один гражданин не останется без поддержки государства, передает RT.

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