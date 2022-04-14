США сочли иноагентами зампреда Госдумы и двух его помощников. Обвинение в подрыве западных санкций

15 апреля 2022 в 03:21 Размер текста - 17 +

США предъявили обвинения зампреду Госдумы Бабакову и двум его помощникам в подрыве санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США выдвинули обвинения в работе в качестве иноагентов в отношении зампреда Госдумы Александра Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьева. Американские власти считают, что граждане РФ занимались в Америке пропагандой и завербовали по меньшей мере одного американца, который помогал им в организации встреч с политиками. Об этом говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка. «Ответчики управляли сетью международного иностранного воздействия и дезинформации для продвижения интересов Российской Федерации. Подобными действиями, направленными на изменение курса международных отношений, ответчики вели работу по ослаблению партнерства США с европейскими союзниками, подрыву западных санкций», — передает РИА «Новости» выдержку из документа. Кроме того, американские власти обвинили государственных деятелей в «попытках ослабить партнерства США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции и способствовать действиям России, нацеленным на разрушение суверенитета Украины». Также говорится, что эти люди якобы хотели повлиять на проводимую властями США политику в отношении России. Итого гражданам РФ вменяется «работа в качестве агентов иностранного правительства без уведомления генпрокурора США, визовое мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях». Ранее сообщалось, что в список иностранных агентов РФ попал блогер Евгений Понасенков. Вместе с ним в реестр были внесены еще 7 человек. Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

США выдвинули обвинения в работе в качестве иноагентов в отношении зампреда Госдумы Александра Бабакова и его помощников Михаила Плисюка и Александра Воробьева. Американские власти считают, что граждане РФ занимались в Америке пропагандой и завербовали по меньшей мере одного американца, который помогал им в организации встреч с политиками. Об этом говорится в документах Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка. «Ответчики управляли сетью международного иностранного воздействия и дезинформации для продвижения интересов Российской Федерации. Подобными действиями, направленными на изменение курса международных отношений, ответчики вели работу по ослаблению партнерства США с европейскими союзниками, подрыву западных санкций», — передает РИА «Новости» выдержку из документа. Кроме того, американские власти обвинили государственных деятелей в «попытках ослабить партнерства США с европейскими союзниками, подорвать западные санкции и способствовать действиям России, нацеленным на разрушение суверенитета Украины». Также говорится, что эти люди якобы хотели повлиять на проводимую властями США политику в отношении России. Итого гражданам РФ вменяется «работа в качестве агентов иностранного правительства без уведомления генпрокурора США, визовое мошенничество и нарушение закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях». Ранее сообщалось, что в список иностранных агентов РФ попал блогер Евгений Понасенков. Вместе с ним в реестр были внесены еще 7 человек. Министерство юстиции РФ ведет работу по выявлению в стране организаций, выполняющих функции иностранного агента. С 2012 года иноагентами в России признаны 200 организаций. Сегодня к иногагентам причисляют также СМИ и физлица.