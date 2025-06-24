В Государственном академическом театре имени Моссовета завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Проститься со звездой советского кинематографа пришли ее родные, поклонники и звездные коллеги.
После того, как к гробу звезды подошли все желающие, его вынесли, чтобы погрузить в катафалк и отвезти для захоронения на Ваганьковском кладбище. На выходе из театра Валентине Талызиной подарили ее поседение аплодисменты. Овации народной любимице не стихали более минуты. Собравшиеся как будто не хотели отпускать актрису в ее последний путь.
Валентина Талызина умерла 21 июня. Ей было 90 лет. Причиной смерти стала онкология, которую у звезды обнаружили весной.
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