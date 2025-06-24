Народная любовь: прощальные аплодисменты Талызиной не стихали больше минуты. Видео

Валентину Талызину проводили в последний путь аплодисментами
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Актрису проводили бурными аплодисментами
Актрису проводили бурными аплодисментами Фото:

В Государственном академическом театре имени Моссовета завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Проститься со звездой советского кинематографа пришли ее родные, поклонники и звездные коллеги.

После того, как к гробу звезды подошли все желающие, его вынесли, чтобы погрузить в катафалк и отвезти для захоронения на Ваганьковском кладбище. На выходе из театра Валентине Талызиной подарили ее поседение аплодисменты. Овации народной любимице не стихали более минуты. Собравшиеся как будто не хотели отпускать актрису в ее последний путь.

Валентина Талызина умерла 21 июня. Ей было 90 лет. Причиной смерти стала онкология, которую у звезды обнаружили весной.

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В Государственном академическом театре имени Моссовета завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Валентиной Талызиной. Проститься со звездой советского кинематографа пришли ее родные, поклонники и звездные коллеги. После того, как к гробу звезды подошли все желающие, его вынесли, чтобы погрузить в катафалк и отвезти для захоронения на Ваганьковском кладбище. На выходе из театра Валентине Талызиной подарили ее поседение аплодисменты. Овации народной любимице не стихали более минуты. Собравшиеся как будто не хотели отпускать актрису в ее последний путь. Валентина Талызина умерла 21 июня. Ей было 90 лет. Причиной смерти стала онкология, которую у звезды обнаружили весной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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