Депутат Госдумы призвал ужесточить ход спецоперации на Украине

Юрий Швыткин призвал нанести удары по дорогам и мостам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал нанести превентивные удары по инфраструктуре Украины, чтобы пресечь поставки оружия. По его словам, необходимо ударить по дорогам и аэродромам.

«Нам пора от заявлений предупреждающего характера переходить к конкретным действиям. В частности, нанести превентивные удары по инфраструктуре Украины, в том числе транспортной. То есть по дорогам, мостам и аэродромам. Одновременно с этим следует наносить удары по самим эшелонам с вооружениями на территории страны», — заявил Швыткин « Газете.ру ».

Ранее Москва направила ноту по поводу поставок вооружений Украине всем странам, включая США. В ней сказано, что поставки США и НАТО «наиболее чувствительных» систем вооружений на Украину могут привести к «непредсказуемым последствиям». 25 марта США доставили Украине первый пакет военной помощи на 800 миллионов долларов.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. По данным секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе.

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