Теннисистка Мария Шарапова ждет первенца

Мария Шарапова ожидает первенца Фото: Zuma, TASS

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, уроженка ХМАО Мария Шарапова объявила о своей беременности. Об этом она сообщила в одной из своих социальных сетей. Для теннисистки и ее мужа, британского бизнесмена Александра Гилкса, это будет первый ребенок.

«Драгоценные начинания!!! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — написала Мария Шарапова на своей странице в социальной сети. Снимок с округлившимся животом теннисистка опубликована в свой 35-й день рождения.

Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. По данным Forbes, за последние 10 лет ее общий доход составил 197,8 миллионов долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В декабре 2020 года Шарапова сообщила о своей помолвке с Гилксом, состояние которого насчитывает миллионы долларов. Бизнесмен основал аукционный дом Paddle 8. Его считают одним из самых влиятельных людей в мире искусства. В школе Гилкс дружил с принцем Уильямом, пишет телеканал 360.