Теннисистка Мария Шарапова ждет первенца

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Мария Шарапова ожидает первенца Фото:

Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, уроженка ХМАО Мария Шарапова объявила о своей беременности. Об этом она сообщила в одной из своих социальных сетей. Для теннисистки и ее мужа, британского бизнесмена Александра Гилкса, это будет первый ребенок.

«Драгоценные начинания!!! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — написала Мария Шарапова на своей странице в социальной сети. Снимок с округлившимся животом теннисистка опубликована в свой 35-й день рождения.

Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. По данным Forbes, за последние 10 лет ее общий доход составил 197,8 миллионов долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В декабре 2020 года Шарапова сообщила о своей помолвке с Гилксом, состояние которого насчитывает миллионы долларов. Бизнесмен основал аукционный дом Paddle 8. Его считают одним из самых влиятельных людей в мире искусства. В школе Гилкс дружил с принцем Уильямом, пишет телеканал 360.

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Российская теннисистка, бывшая первая ракетка мира, уроженка ХМАО Мария Шарапова объявила о своей беременности. Об этом она сообщила в одной из своих социальных сетей. Для теннисистки и ее мужа, британского бизнесмена Александра Гилкса, это будет первый ребенок. «Драгоценные начинания!!! Поедание праздничного торта за двоих всегда было моей специализацией», — написала Мария Шарапова на своей странице в социальной сети. Снимок с округлившимся животом теннисистка опубликована в свой 35-й день рождения. Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в феврале 2020 года. По данным Forbes, за последние 10 лет ее общий доход составил 197,8 миллионов долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. В декабре 2020 года Шарапова сообщила о своей помолвке с Гилксом, состояние которого насчитывает миллионы долларов. Бизнесмен основал аукционный дом Paddle 8. Его считают одним из самых влиятельных людей в мире искусства. В школе Гилкс дружил с принцем Уильямом, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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