В Минобороны РФ призвали ВСУ поднять белые флаги над «Азовсталью»

22 апреля 2022 в 16:35 Размер текста - 17 +

Националистам стоит поднять белые флаги над «Азовсталью», сообщили в Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Поднятие Вооруженными силами Украины (ВСУ) белых флагов над заводом «Азовсталь» в Мариуполе будет означать начало гуманитарной паузы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях „Азовстали“. В случае обнаружения флагов на любом из направлений металлургического комбината „Азовсталь“, Вооруженные силы России и формирования ДНР немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Поднятие Вооруженными силами Украины (ВСУ) белых флагов над заводом «Азовсталь» в Мариуполе будет означать начало гуманитарной паузы. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Фактическим началом гуманитарной паузы является поднятие украинскими вооруженными формированиями белых флагов по всему периметру или на отдельных направлениях „Азовстали“. В случае обнаружения флагов на любом из направлений металлургического комбината „Азовсталь“, Вооруженные силы России и формирования ДНР немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь». Путин приказал полностью заблокировать завод.