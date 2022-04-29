CNN: на Украине погиб наемник американской ЧВК

Американского наемника убили в ходе спецоперации на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб наемник ЧВК из США Вилли Джозеф Кансел, сражавшийся вместе с украинскими военными. Об этом сообщила его мать Ребекка Кабрера.

«Мужчина работал с частной военной подрядной компанией, когда был убит в понедельник. Компания отправила его на Украину и ему платили, пока он там сражался», — передает американский телеканал CNN со ссылкой на слова матери наемника. Сообщается, что тело Кансела пока не нашли. ЧВК отправила его на Украину в первой половине марта, наемник участвовал в боевых действиях вместе с бойцами из других стран.

Представитель Госдепартамента заявил, что в ведомстве в курсе информации и следят за ситуацией. По словам чиновника, граждане США не должны ездить на Украину из-за военных действий там. Он призвал американцев уехать из Украины.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что из использовали как «пушечное мясо». Американский военный сообщил в соцсети, что наемники из США сами собирали деньги на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина привлекла около 7 тысяч наемников из 63 стран, пишет RT.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.