CNN: на Украине погиб наемник американской ЧВК

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Американского наемника убили в ходе спецоперации на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине погиб наемник ЧВК из США Вилли Джозеф Кансел, сражавшийся вместе с украинскими военными. Об этом сообщила его мать Ребекка Кабрера.

«Мужчина работал с частной военной подрядной компанией, когда был убит в понедельник. Компания отправила его на Украину и ему платили, пока он там сражался», — передает американский телеканал CNN со ссылкой на слова матери наемника. Сообщается, что тело Кансела пока не нашли. ЧВК отправила его на Украину в первой половине марта, наемник участвовал в боевых действиях вместе с бойцами из других стран.

Представитель Госдепартамента заявил, что в ведомстве в курсе информации и следят за ситуацией. По словам чиновника, граждане США не должны ездить на Украину из-за военных действий там. Он призвал американцев уехать из Украины.

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что из использовали как «пушечное мясо». Американский военный сообщил в соцсети, что наемники из США сами собирали деньги на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина привлекла около 7 тысяч наемников из 63 стран, пишет RT.

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На Украине погиб наемник ЧВК из США Вилли Джозеф Кансел, сражавшийся вместе с украинскими военными. Об этом сообщила его мать Ребекка Кабрера. «Мужчина работал с частной военной подрядной компанией, когда был убит в понедельник. Компания отправила его на Украину и ему платили, пока он там сражался», — передает американский телеканал CNN со ссылкой на слова матери наемника. Сообщается, что тело Кансела пока не нашли. ЧВК отправила его на Украину в первой половине марта, наемник участвовал в боевых действиях вместе с бойцами из других стран. Представитель Госдепартамента заявил, что в ведомстве в курсе информации и следят за ситуацией. По словам чиновника, граждане США не должны ездить на Украину из-за военных действий там. Он призвал американцев уехать из Украины. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что из использовали как «пушечное мясо». Американский военный сообщил в соцсети, что наемники из США сами собирали деньги на оружие. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Украина привлекла около 7 тысяч наемников из 63 стран, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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