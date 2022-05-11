Bloomberg: США засомневались в планах устроить в России дефолт

В США опасаются последствий дефолта в РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США сомневаются, устраивать ли в России дефолт или стоит не мешать Москве гасить свой долг. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

«Поскольку России предстоит очередной раунд платежей по своему суверенному долгу, представители администрации Байдена взвешивают, действительно ли принуждение Москвы к дефолту будет лучшим исходом. Есть опасения, что, если Россия не сможет заплатить своим держателям облигаций и будет объявлен дефолт, страна может оспорить свою ответственность в любом последующем судебном разбирательстве», — пишет Bloomberg.

Некоторые чиновники Минфина сообщали, что разрешение РФ погасить долг еще больше опустошит казну США и перенаправит ресурсы, которые могли пойти на помощь Украине. Также в США обеспокоены, что это нанесет ущерб американским инвесторам в российские облигации. Россия задолжала кредиторам по облигациям в иностранной валюте более 490 миллионов долларов, передает Bloomberg.

России предстоит заплатить по внешнему долгу 27 мая, если она этого не сделает, то ей будет грозить технический дефолт. Россия должна заплатить 71 млрд 25 млн рублей. Ранее РФ успешно перевела 650 млн долларов по еврооблигациям, благодаря этому избежала дефолта. Перевод денег осложняется санкциями против РФ.