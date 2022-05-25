Итальянский политик призвал прекратить поставки оружия на Украину

25 мая 2022 в 17:53 Размер текста - 17 +

Поставки вооружений усложняют мирное разрешение ситуации на Украине, считает Паоло Гримольди Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Запада необходимо прекратить поставки оружия на Украину. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат итальянской партии «Лига Севера», глава делегации Италии ОБСЕ Паоло Гримольди. «Мы считаем, что нам нужно найти мирное соглашение, найти и обрести мир. Нам нужно прекратить посылать оружие на Украину, потому что из-за оружия, несомненно, труднее и дольше искать мира. Это наша позиция. Конечно, в то же время мы хотим помочь бедным людям из Украины, которые убегают от военный действий», — сказал Паоло Гримольди. По его словам, необходимо вести диалог с Россией. «Мы должны поговорить с Россией дипломатическим путем, а не просто передавать оружие для Украины. Это большая ошибка — искать путь к миру таким образом», — подчеркнул политик. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как объявил президент РФ Владимир Путин, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. США и страны ЕС поставляют Украине вооружение. В частности, Германия планировала отправить новую партию техники, но пока она так и не состоялась.

Странам Запада необходимо прекратить поставки оружия на Украину. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU заявил депутат итальянской партии «Лига Севера», глава делегации Италии ОБСЕ Паоло Гримольди. «Мы считаем, что нам нужно найти мирное соглашение, найти и обрести мир. Нам нужно прекратить посылать оружие на Украину, потому что из-за оружия, несомненно, труднее и дольше искать мира. Это наша позиция. Конечно, в то же время мы хотим помочь бедным людям из Украины, которые убегают от военный действий», — сказал Паоло Гримольди. По его словам, необходимо вести диалог с Россией. «Мы должны поговорить с Россией дипломатическим путем, а не просто передавать оружие для Украины. Это большая ошибка — искать путь к миру таким образом», — подчеркнул политик. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Как объявил президент РФ Владимир Путин, ее целями являются денацификация и демилитаризация страны. США и страны ЕС поставляют Украине вооружение. В частности, Германия планировала отправить новую партию техники, но пока она так и не состоялась.