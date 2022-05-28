28 мая 2022

Диетолог Гинзбург назвал самые неудачные закуски под алкоголь

© Служба новостей «URA.RU»
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Дегустация традиционной русской кухни поваром филиппинцем. Екатеринбург, закуска, селедка с картошкой, селедочка, кольца лука, еда
Соленая закуска опасна для гипертоников, сказал Михаил Гинзбург Фото:

Алкогольные напитки лучше не закусывать сладким, едой с большим колличеством специй и услителей вкуса, чтобы не увеличивать вред для организма. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Есть момент суммирования вреда. Как закуска может нести вред, так и сам алкоголь. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Для них и алкоголь вреден, но вместе с такой закуской еще хуже. Алкогольные напитки плохо действует на печень, но также плохо на этот орган влияет мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса. Это тоже суммирование вреда», — сказал Михаил Гинзбург.

Он объяснил, что необходимо делать, чтобы снизить вред алкоголя. «Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — добавил диетолог.

Чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие, подчеркнул эксперт «Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания, выраженное опьянение возникает быстрее», — заключил Гинзбург.

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Алкогольные напитки лучше не закусывать сладким, едой с большим колличеством специй и услителей вкуса, чтобы не увеличивать вред для организма. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Есть момент суммирования вреда. Как закуска может нести вред, так и сам алкоголь. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Для них и алкоголь вреден, но вместе с такой закуской еще хуже. Алкогольные напитки плохо действует на печень, но также плохо на этот орган влияет мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса. Это тоже суммирование вреда», — сказал Михаил Гинзбург. Он объяснил, что необходимо делать, чтобы снизить вред алкоголя. «Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — добавил диетолог. Чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие, подчеркнул эксперт «Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания, выраженное опьянение возникает быстрее», — заключил Гинзбург.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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