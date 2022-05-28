Диетолог Гинзбург назвал самые неудачные закуски под алкоголь

29 мая 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Соленая закуска опасна для гипертоников, сказал Михаил Гинзбург Фото: Александр Мамаев © URA.RU Алкогольные напитки лучше не закусывать сладким, едой с большим колличеством специй и услителей вкуса, чтобы не увеличивать вред для организма. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Есть момент суммирования вреда. Как закуска может нести вред, так и сам алкоголь. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Для них и алкоголь вреден, но вместе с такой закуской еще хуже. Алкогольные напитки плохо действует на печень, но также плохо на этот орган влияет мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса. Это тоже суммирование вреда», — сказал Михаил Гинзбург. Он объяснил, что необходимо делать, чтобы снизить вред алкоголя. «Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — добавил диетолог. Чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие, подчеркнул эксперт «Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания, выраженное опьянение возникает быстрее», — заключил Гинзбург.

Алкогольные напитки лучше не закусывать сладким, едой с большим колличеством специй и услителей вкуса, чтобы не увеличивать вред для организма. Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Сладким очень плохо закусывать алкоголь, газированными напитками запивать. Есть момент суммирования вреда. Как закуска может нести вред, так и сам алкоголь. Для больных гипертонией вредна соленая закуска. Для них и алкоголь вреден, но вместе с такой закуской еще хуже. Алкогольные напитки плохо действует на печень, но также плохо на этот орган влияет мясо со специями, ароматизаторами, различными усилителями вкуса. Это тоже суммирование вреда», — сказал Михаил Гинзбург. Он объяснил, что необходимо делать, чтобы снизить вред алкоголя. «Есть некоторые правила. Пить надо мало и крайне медленно. Не следует пить на голодный желудок. Лучше перед этим поесть продукты, которые замедляют всасывание алкоголя. Это мясо, рыба и овощи. Закусывать надо такой же едой», — добавил диетолог. Чем быстрее алкоголь всасывается, тем глубже опьянение и выше токсическое действие, подчеркнул эксперт «Например, в бокале шампанского алкоголя меньше, чем в порции коньяка, но из-за скорости всасывания, выраженное опьянение возникает быстрее», — заключил Гинзбург.