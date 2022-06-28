В МИД РФ посоветовали россиянам не ездить в Эстонию

28 июня 2022 в 16:36 Размер текста - 17 +

В МИД заявили, что Эстония хочет нанести удар по гражданам РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство иностранных дел России посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию. Такая мера стала ответом на антироссийские санкции Эстонии. «Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — сообщается на сайте МИД РФ. Ранее в Эстонии решили запретить с 10 июля ввоз ряда товаров из России. В списке подсанкционных товаров оказалась российская мебель, алкоголь и древесина, пишет RT. Недружественные действия западных стран в отношении России связаны со спецоперацией РФ на Украине. Санкции ввели страны Евросоюза, Канада, Япония и другие государства. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения направлены на «отмену России». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Министерство иностранных дел России посоветовало россиянам воздержаться от поездок в Эстонию. Такая мера стала ответом на антироссийские санкции Эстонии. «Эстонские власти и не скрывают, что истинная цель вводимых рестрикций — нанести удар по рядовым российским гражданам. В связи с откровенно враждебным отношением Эстонии к России и ее гражданам МИД России рекомендует гражданам Российской Федерации воздерживаться от поездок в Эстонскую Республику», — сообщается на сайте МИД РФ. Ранее в Эстонии решили запретить с 10 июля ввоз ряда товаров из России. В списке подсанкционных товаров оказалась российская мебель, алкоголь и древесина, пишет RT. Недружественные действия западных стран в отношении России связаны со спецоперацией РФ на Украине. Санкции ввели страны Евросоюза, Канада, Япония и другие государства. По словам президента РФ Владимира Путина, ограничения направлены на «отмену России».