Первый зам Шойгу проверил российские войска на Украине

Валерий Герасимов (справа) уделил особое внимание наращиванию боевой мощи российских войск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Первый заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов проинспектировал контингент российских войск, задействованных в проведении спецоперации на Украине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Генерал армии Валерий Герасимов заслушал командующих о применении войск (сил) в ходе выполнения задач специальной военной операции. А также других должностных лиц по вопросам боевого обеспечения», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, особое внимание Герасимов уделил наращиванию ударных мощностей российских войск на Украине. Для этих целей поднимался вопрос автоматизации систем боевого управления.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, одной из основных целей операции является защита жителей Донбасса.

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