Джабаров пригрозил санкциями фирме, чей спутник снимал Белгород

04 июля 2022 в 06:00 Размер текста - 17 +

Владимир Джабаров допустил санкции против компании, чей спутник снимал Белгород во время атаки со стороны ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если появятся достоверные сведения о том, что ее спутник был замечен во время съемок Белгорода перед ударом со стороны украинских войск. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию [Maxar] под наши [российские] санкции», — сказал российский сенатор, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что для этого необходима доказательственная база. Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. В ведомстве сообщили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Россия может ввести санкции против американской компании Maxar, если появятся достоверные сведения о том, что ее спутник был замечен во время съемок Белгорода перед ударом со стороны украинских войск. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «При наличии доказательств Россия имеет полное право рассмотреть возможность ввести эту компанию [Maxar] под наши [российские] санкции», — сказал российский сенатор, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что для этого необходима доказательственная база. Ранее Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Луганская народная республика полностью освобождена от украинских националистов. В ведомстве сообщили, что Украина обстреляла Белгород и Курск ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами. Президент РФ объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По его словам, Россия помогает Донбассу, а также проводит демилитаризацию и денацификацию Украины.