Из KFC пропала картошка фри

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Картофель фри все еще можно купить в ресторане (фото из архива) Фото:
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В онлайн-меню ресторанов KFC теперь не отображается картофель фри большого и среднего размеров, а также пропали кофе и наггетсы. Также их нельзя заказать с доставкой на дом. Об этом сообщил администратор одного из ресторанов компании.

«Компания решила временно вывести средний и большой размеры порции картофеля из продажи», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администратора. Ранее сеть ресторанов убирала из продажи хэшбрауны. В пресс-службе KFC пояснили, что это связано с разрывом логистических цепочек с Польшей. Оттуда в сеть ресторанов поставляли картофель.

Администратор добавила, что кофе и десерты, которые сейчас нельзя заказать, остались в меню, их можно купить в заведении. Причины отсутствия позиций в приложении и на сайте не уточняются.

В конце июня сети фастфудов Burger King и KFC в России заменили ушедшие из России в результате санкций напитки компании The Coca-Cola (производитель Coca-Cola, Fanta и Sprite). Им на смену пришли российские аналоги производства компании «Черноголовка».

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В онлайн-меню ресторанов KFC теперь не отображается картофель фри большого и среднего размеров, а также пропали кофе и наггетсы. Также их нельзя заказать с доставкой на дом. Об этом сообщил администратор одного из ресторанов компании. «Компания решила временно вывести средний и большой размеры порции картофеля из продажи», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администратора. Ранее сеть ресторанов убирала из продажи хэшбрауны. В пресс-службе KFC пояснили, что это связано с разрывом логистических цепочек с Польшей. Оттуда в сеть ресторанов поставляли картофель. Администратор добавила, что кофе и десерты, которые сейчас нельзя заказать, остались в меню, их можно купить в заведении. Причины отсутствия позиций в приложении и на сайте не уточняются. В конце июня сети фастфудов Burger King и KFC в России заменили ушедшие из России в результате санкций напитки компании The Coca-Cola (производитель Coca-Cola, Fanta и Sprite). Им на смену пришли российские аналоги производства компании «Черноголовка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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