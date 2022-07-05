Из KFC пропала картошка фри

05 июля 2022 в 17:11 Размер текста - 17 +

Картофель фри все еще можно купить в ресторане (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В онлайн-меню ресторанов KFC теперь не отображается картофель фри большого и среднего размеров, а также пропали кофе и наггетсы. Также их нельзя заказать с доставкой на дом. Об этом сообщил администратор одного из ресторанов компании. «Компания решила временно вывести средний и большой размеры порции картофеля из продажи», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администратора. Ранее сеть ресторанов убирала из продажи хэшбрауны. В пресс-службе KFC пояснили, что это связано с разрывом логистических цепочек с Польшей. Оттуда в сеть ресторанов поставляли картофель. Администратор добавила, что кофе и десерты, которые сейчас нельзя заказать, остались в меню, их можно купить в заведении. Причины отсутствия позиций в приложении и на сайте не уточняются. В конце июня сети фастфудов Burger King и KFC в России заменили ушедшие из России в результате санкций напитки компании The Coca-Cola (производитель Coca-Cola, Fanta и Sprite). Им на смену пришли российские аналоги производства компании «Черноголовка». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В онлайн-меню ресторанов KFC теперь не отображается картофель фри большого и среднего размеров, а также пропали кофе и наггетсы. Также их нельзя заказать с доставкой на дом. Об этом сообщил администратор одного из ресторанов компании. «Компания решила временно вывести средний и большой размеры порции картофеля из продажи», — сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на администратора. Ранее сеть ресторанов убирала из продажи хэшбрауны. В пресс-службе KFC пояснили, что это связано с разрывом логистических цепочек с Польшей. Оттуда в сеть ресторанов поставляли картофель. Администратор добавила, что кофе и десерты, которые сейчас нельзя заказать, остались в меню, их можно купить в заведении. Причины отсутствия позиций в приложении и на сайте не уточняются. В конце июня сети фастфудов Burger King и KFC в России заменили ушедшие из России в результате санкций напитки компании The Coca-Cola (производитель Coca-Cola, Fanta и Sprite). Им на смену пришли российские аналоги производства компании «Черноголовка».