Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины, список образовался достаточно большой. Теперь ими будут заниматься соответствующие органы. Об этом сообщил один из участников группы программистов.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела», — сказал хакер RaHDit, его слова передает РИА «Новости». По его словам, список получился достаточно обширный. Он отметил, что сведения об этих лицах уже переданы в компетентные органы РФ.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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