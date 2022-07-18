Хакеры сдали россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины. «Список достаточно обширный»

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Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины, список образовался достаточно большой. Теперь ими будут заниматься соответствующие органы. Об этом сообщил один из участников группы программистов.

«Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела», — сказал хакер RaHDit, его слова передает РИА «Новости». По его словам, список получился достаточно обширный. Он отметил, что сведения об этих лицах уже переданы в компетентные органы РФ.

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.

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Хакеры RaHDit выявили россиян, сотрудничающих с военной разведкой Украины, список образовался достаточно большой. Теперь ими будут заниматься соответствующие органы. Об этом сообщил один из участников группы программистов. «Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела», — сказал хакер RaHDit, его слова передает РИА «Новости». По его словам, список получился достаточно обширный. Он отметил, что сведения об этих лицах уже переданы в компетентные органы РФ. Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. По словам главы государства, это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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