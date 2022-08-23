В Италии призвали снять санкции, так как РФ на них зарабатывает

23 августа 2022 в 17:26 Размер текста - 17 +

Россия зарабатывает на санкциях, что говорит об их неэффективности Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия стала первой страной в истории, которая после введения против нее санкций начала больше зарабатывать. Об этом заявил глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. Он предложил подумать над тем, насколько санкции выполняют свою функцию. «C санкциями против России надо смотреть на цифры. Впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями», — отметил Сальвини во время выступления на политическом форуме в Римини, его слова передает итальянский портал ANSA. Он подчеркнул, что санкции должны были «разубедить» Россию продолжать спецоперацию на Украине, но в итоге только подстегнули развитие российской экономики. Сальвини выразил надежду, что в Брюсселе задумываются о том, чтобы заново оценить эффективность санкций против России. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, чтобы, как уточнял президент РФ Владимир Путин, провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помочь населению республик Донбасса. Многие страны, включая страны ЕС и США, в ответ на спецоперацию ввели санкции против России. Однако, как неоднократно отмечал Путин, санкции не навредили экономике России, а только подтолкнули ее к развитию.

Россия стала первой страной в истории, которая после введения против нее санкций начала больше зарабатывать. Об этом заявил глава итальянской партии «Лига» Маттео Сальвини. Он предложил подумать над тем, насколько санкции выполняют свою функцию. «C санкциями против России надо смотреть на цифры. Впервые в истории зарабатывает тот, кто находится под санкциями», — отметил Сальвини во время выступления на политическом форуме в Римини, его слова передает итальянский портал ANSA. Он подчеркнул, что санкции должны были «разубедить» Россию продолжать спецоперацию на Украине, но в итоге только подстегнули развитие российской экономики. Сальвини выразил надежду, что в Брюсселе задумываются о том, чтобы заново оценить эффективность санкций против России. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине, чтобы, как уточнял президент РФ Владимир Путин, провести демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помочь населению республик Донбасса. Многие страны, включая страны ЕС и США, в ответ на спецоперацию ввели санкции против России. Однако, как неоднократно отмечал Путин, санкции не навредили экономике России, а только подтолкнули ее к развитию.