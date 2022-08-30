Экс-депутат Рады: Киев решил уничтожить ЗАЭС после провала

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
Киев хотел подорвать ЗАЭС для отвлечения внимания, считает Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти отдали приказ о подрыве Запорожской атомной электростанции для отвлечения внимания после провала наступления на Херсонскую область. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива.

«После провала наступления на Херсон и понесенных ВСУ потерь, для отвлечения внимания, ночью была поставлена задача — любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа, задействованы лучшие спецы ГУР МО, при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ», — написал Кива в Telegram.

На территории Украины проводится специальная операция по денацификации страны. Ранее, 30 августа, Военно-гражданская администрация Энергодара сообщила о том, что ВСУ намеренно обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Вследствие обстрела было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива.

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Киевские власти отдали приказ о подрыве Запорожской атомной электростанции для отвлечения внимания после провала наступления на Херсонскую область. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Украины Илья Кива. «После провала наступления на Херсон и понесенных ВСУ потерь, для отвлечения внимания, ночью была поставлена задача — любыми силами совершить теракт-подрыв на Запорожской АЭС. Для выполнения этого преступного приказа, задействованы лучшие спецы ГУР МО, при поддержке артиллерии и штурмовых групп ВСУ», — написал Кива в Telegram. На территории Украины проводится специальная операция по денацификации страны. Ранее, 30 августа, Военно-гражданская администрация Энергодара сообщила о том, что ВСУ намеренно обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции, чтобы сорвать миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Вследствие обстрела было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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