10 сентября 2022

Экс-советник генсека НАТО раскрыл главный страх Байдена перед РФ

Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не дает Киеву больше оружия из-за ядерных сил России
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Джо Байден не дает Киеву больше оружия из-за ядерных сил РФ, считает Тэтчер Карбер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерных сил России. Об этом заявил бывший советник генсека НАТО, ветеран морской пехоты США Тэтчер Филипп Карбер.

«Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — сказал Карбер в беседе с украинским «Пятым каналом». Он указал, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок. По его мнению, этот факт влияет на отношение американского лидера к вопросу поставок вооружения на Украину.

Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед выборами в Конгресс. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.

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Президент США Джо Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерных сил России. Об этом заявил бывший советник генсека НАТО, ветеран морской пехоты США Тэтчер Филипп Карбер. «Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — сказал Карбер в беседе с украинским «Пятым каналом». Он указал, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок. По его мнению, этот факт влияет на отношение американского лидера к вопросу поставок вооружения на Украину. Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед выборами в Конгресс. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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