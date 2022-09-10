Экс-советник генсека НАТО раскрыл главный страх Байдена перед РФ

Экс-советник Тэтчер Карбер: Байден не дает Киеву больше оружия из-за ядерных сил России

11 сентября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Джо Байден не дает Киеву больше оружия из-за ядерных сил РФ, считает Тэтчер Карбер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерных сил России. Об этом заявил бывший советник генсека НАТО, ветеран морской пехоты США Тэтчер Филипп Карбер. «Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — сказал Карбер в беседе с украинским «Пятым каналом». Он указал, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок. По его мнению, этот факт влияет на отношение американского лидера к вопросу поставок вооружения на Украину. Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед выборами в Конгресс. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.

Президент США Джо Байден не дает Украине больше оружия из-за ядерных сил России. Об этом заявил бывший советник генсека НАТО, ветеран морской пехоты США Тэтчер Филипп Карбер. «Почему мы не поставляем больше? <…> У России есть ядерная сила, у них есть возможность уничтожить США и их население, в прямом смысле отправить даже не в темные времена, а в каменный век», — сказал Карбер в беседе с украинским «Пятым каналом». Он указал, что у Москвы стоят на вооружении тысячи ядерных боеголовок. По его мнению, этот факт влияет на отношение американского лидера к вопросу поставок вооружения на Украину. Ранее телеканал Fox News сообщал, что президент США Джо Байден запросил у Конгресса новый пакет помощи на 11,7 миллиардов долларов, чтобы улучшить внутриполитический рейтинг перед выборами в Конгресс. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Основная ее цель — защита мирного населения Донбасса.