Стремоусов: Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах

21 сентября 2022 в 05:53 Размер текста - 17 +

Херсонская область войдет в состав России в административных границах Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах. Об этом доложил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — передал политик РИА «Новости». Также СМИ указало, что представители регионов не раз говорили о том, что вхождение в состав России поможет обезопасить их территории и восстановить историческую справедливость. Отмечается, что избирательный бюллетень будет содержать лишь один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября.

Херсонская область войдет в состав РФ в своих административных границах. Об этом доложил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов. «По итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации», — передал политик РИА «Новости». Также СМИ указало, что представители регионов не раз говорили о том, что вхождение в состав России поможет обезопасить их территории и восстановить историческую справедливость. Отмечается, что избирательный бюллетень будет содержать лишь один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав РФ. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины с целью защиты жителей Донбасса от киевского режима. Запорожье стало одним из регионов, перешедших под контроль РФ. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации пройдут в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории Луганской и Донецкой народных республик с 23 по 27 сентября.