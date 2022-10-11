В СПЧ предложили ввести призывные медкомиссии при частичной мобилизации

12 октября 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

СПЧ предложил ввести призывные медкомиссии на период мобилизации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В России готовят пакет предложений правительству РФ, в котором, в том числе, говорится о введении военно-врачебных комиссий с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующие тезисы документы подготовили члены Президентского Совета по правам человека (СПЧ). «Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации — ред. URA.RU), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть. Мы понимаем, что в регионах люди в возрасте после 35-40 лет могли ни разу не побывать в больнице. И для мобилизации таких людей нужна оценка здоровья — опорно-двигательной системы, сердца, легких», — разъяснил Кирилл Кабанов « Коммерсанту ». Кроме того, правительству предложили отправлять российских артистов на фронт. В СПЧ аргументировали это тем, что «там люди давно праздников не видели». Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек.

В России готовят пакет предложений правительству РФ, в котором, в том числе, говорится о введении военно-врачебных комиссий с участием гражданских медиков для оценки функциональной годности резервистов. Соответствующие тезисы документы подготовили члены Президентского Совета по правам человека (СПЧ). «Человек сможет отказаться, если он считает себя здоровым, подписать соответствующие документы и идти (в зону спецоперации — ред. URA.RU), но возможность пройти медкомиссию обязательно должна быть. Мы понимаем, что в регионах люди в возрасте после 35-40 лет могли ни разу не побывать в больнице. И для мобилизации таких людей нужна оценка здоровья — опорно-двигательной системы, сердца, легких», — разъяснил Кирилл Кабанов «Коммерсанту». Кроме того, правительству предложили отправлять российских артистов на фронт. В СПЧ аргументировали это тем, что «там люди давно праздников не видели». Указ о частичной мобилизации подписал Владимир Путин 21 сентября. По его словам, к мобилизации будут призваны бывшие военные, которые прежде всего имеют специальности. Министр обороны Сергей Шойгу озвучил, что потребуется около 300 тысяч человек.