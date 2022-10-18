В Беларуси отказались от участия в спецоперации и введения мобилизации

Госсекретарь Совбеза РБ: вступления Беларуси в военные действия не планируется
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Задержанная в Херсоне ДРГ Математика. Украина, Херсонская область, армия, спецоперация, военный, солдат, сво, специальная военная операция
По словам Вольфовича, в стране не планируется проведение мобилизации Фото:
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Беларусь не планирует принимать участие в военных действиях, а также проводить мобилизацию. С таким заявлением выступил госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи с коллективом унитарного предприятия «Гефест-техника».

«Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно», — цитирует Вольфовича SB.by. Он также подчеркнул, что в случае угрозы безопасности Беларуси, силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность граждан.

Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что группировка войск России и Беларуси начала выполнять задачи по охране Союзного государства. В МО Беларуси также заявили, что страна имеет право на принятие превентивных мер для стратегического сдерживания в целях нейтрализации нападения или внутреннего вооруженного конфликта, передает RT. Так, Минск выставил на охрану границ с Украиной укрупненные пограннаряды, сообщает телеканал 360.

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Беларусь не планирует принимать участие в военных действиях, а также проводить мобилизацию. С таким заявлением выступил госсекретарь Совета безопасности Республики Беларусь Александр Вольфович в ходе встречи с коллективом унитарного предприятия «Гефест-техника». «Никакой мобилизации не планируется, никакого вступления нашей страны в военные действия также не планируется. Нам это не нужно», — цитирует Вольфовича SB.by. Он также подчеркнул, что в случае угрозы безопасности Беларуси, силовой блок страны в состоянии обеспечить безопасность граждан. Ранее министр обороны Беларуси Виктор Хренин сообщил, что группировка войск России и Беларуси начала выполнять задачи по охране Союзного государства. В МО Беларуси также заявили, что страна имеет право на принятие превентивных мер для стратегического сдерживания в целях нейтрализации нападения или внутреннего вооруженного конфликта, передает RT. Так, Минск выставил на охрану границ с Украиной укрупненные пограннаряды, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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