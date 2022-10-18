Российские военные сорвали наступление ВСУ в Харьковской области

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Полигон Тввику. Тюмень , военные, солдаты, мобилизованные
Согласно информации Минобороны, ВСУ потеряли более 60 военнослужащих Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты армии России сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны также добавили, что украинские военные отброшены на исходные позиции. В результате попытки наступления ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и танк.

В ведомстве также отчитались об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. «Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи», — заключили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении ВС России населенного пункта Горобьевка в Харьковской области. В регионе также была отражена попытка наступления ВСУ, передает RT.

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Солдаты армии России сорвали попытку наступления вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В районе населенного пункта Кисловка Харьковской области российскими войсками сорвана попытка атаки ротной тактической группы ВСУ, усиленной танками», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. В Минобороны также добавили, что украинские военные отброшены на исходные позиции. В результате попытки наступления ВСУ потеряли более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа и танк. В ведомстве также отчитались об отражении атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении в районе населенного пункта Брускинское Херсонской области. «Огнем российской артиллерии подразделения ВСУ были рассеяны и отброшены на исходные рубежи», — заключили в Минобороны РФ. Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении ВС России населенного пункта Горобьевка в Харьковской области. В регионе также была отражена попытка наступления ВСУ, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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