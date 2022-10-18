Эстония предлагает отдать замороженные деньги России Украине

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Площадь независимости (Майдан) в Киеве, майдан, киев, украина, площадь независимости
Каллас заявила, что поднимет Фото:
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас планирует направить все замороженные российские активы на помощь Украине. Она также добавила, что поднимет это вопрос на заседании Европейского совета, которое пройдет 20 и 21 октября.

«Замороженные активы стоят более 330 миллиардов евро. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что Еврокомиссия может выступить с предложениями о том, как использовать эти активы сейчас. Эстония предлагает направить эти средства на помощь Украине», — заявила Каллас эстонскому изданию Postimees.

Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморозка российских активов. Они были заблокированы Евросоюзом, сообщает RT.

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас планирует направить все замороженные российские активы на помощь Украине. Она также добавила, что поднимет это вопрос на заседании Европейского совета, которое пройдет 20 и 21 октября. «Замороженные активы стоят более 330 миллиардов евро. Мы уже несколько месяцев говорим о том, что Еврокомиссия может выступить с предложениями о том, как использовать эти активы сейчас. Эстония предлагает направить эти средства на помощь Украине», — заявила Каллас эстонскому изданию Postimees. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморозка российских активов. Они были заблокированы Евросоюзом, сообщает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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