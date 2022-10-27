Правительству предложили новые критерии для брони сотрудников от мобилизации

28 октября 2022 в 03:01 Размер текста - 17 +

Глава РСПП Александр Шохин считает, что под бронирование должны попадать — ключевые сотрудники непрерывных производств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству РФ новую систему критериев бронирования сотрудников. Глава РСПП Александр Шохин пояснил, что под бронирование должны попадать — ключевые сотрудники непрерывных производств, важные сотрудники опасных производств первого и второго классов опасности, а также представители уникальных профессий. «Мы направили [в правительство] несколько списков — предложений по должностям и специальностям. Сейчас выходим на предложения по бронированию конкретных специалистов. Но это будет не просто список фамилий, мы объясняем, как мы к ним пришли, почему без этих людей может остановиться непрерывное производство, могут техногенные аварии на опасных производствах произойти», — пишет РБК, ссылаясь на Шохина. Шохин считает, что к представителям уникальных профессий следует добавить высококвалифицированных сварщиков и работников предприятий. «Извините, даже хлебопекарня для региона — это системообразующее предприятие может быть», — заявил он. Кроме того, по его мнению, нужно учитывать и отраслевые особенности. «Есть мужские отрасли — например, металлургия и угольная промышленность. А есть феминизированные отрасли — например, образование. Но из-за мобилизации даже нескольких мужчин (как правило, это директора школ) процесс образовательный тоже может остановиться», — сказал глава РСПП. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Сообщалось, что отсрочку (бронь) от призыва по мобилизации получат студенты вузов, солдаты-срочники, а также работники оборонно-промышленного комплекса РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил правительству РФ новую систему критериев бронирования сотрудников. Глава РСПП Александр Шохин пояснил, что под бронирование должны попадать — ключевые сотрудники непрерывных производств, важные сотрудники опасных производств первого и второго классов опасности, а также представители уникальных профессий. «Мы направили [в правительство] несколько списков — предложений по должностям и специальностям. Сейчас выходим на предложения по бронированию конкретных специалистов. Но это будет не просто список фамилий, мы объясняем, как мы к ним пришли, почему без этих людей может остановиться непрерывное производство, могут техногенные аварии на опасных производствах произойти», — пишет РБК, ссылаясь на Шохина. Шохин считает, что к представителям уникальных профессий следует добавить высококвалифицированных сварщиков и работников предприятий. «Извините, даже хлебопекарня для региона — это системообразующее предприятие может быть», — заявил он. Кроме того, по его мнению, нужно учитывать и отраслевые особенности. «Есть мужские отрасли — например, металлургия и угольная промышленность. А есть феминизированные отрасли — например, образование. Но из-за мобилизации даже нескольких мужчин (как правило, это директора школ) процесс образовательный тоже может остановиться», — сказал глава РСПП. Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Сообщалось, что отсрочку (бронь) от призыва по мобилизации получат студенты вузов, солдаты-срочники, а также работники оборонно-промышленного комплекса РФ.