В Госдуме предложили разблокировать Instagram за хорошее поведение

13 сентября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Алексей Нечаев (на фото) предложил разблокировать запрещенную соцсеть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В России предлагают разблокировать Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за его хорошее поведение. Об этом заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме. «То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций», — заявил Нечаев. Трансляция идет на сайте Госдумы. Политик добавил, что сейчас в соцсети ведется модерирование. Ранее в Госдуме рассказали, когда в России могут разблокировать Instagram, передает «Национальная служба новостей». Социальную сеть заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства.

В России предлагают разблокировать Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за его хорошее поведение. Об этом заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме. «То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций», — заявил Нечаев. Трансляция идет на сайте Госдумы. Политик добавил, что сейчас в соцсети ведется модерирование. Ранее в Госдуме рассказали, когда в России могут разблокировать Instagram, передает «Национальная служба новостей». Социальную сеть заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства.