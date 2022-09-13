В Госдуме предложили разблокировать Instagram за хорошее поведение

В России предлагают разблокировать Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) за его хорошее поведение. Об этом заявил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев в ходе выступления в Госдуме.
«То, что Instagram у нас запрещен, это вызывает вопросы. Вице-президент Meta еще весной извинился за недопустимые высказывания, которые были в отношении наших российских позиций», — заявил Нечаев. Трансляция идет на сайте Госдумы. Политик добавил, что сейчас в соцсети ведется модерирование.
Ранее в Госдуме рассказали, когда в России могут разблокировать Instagram, передает «Национальная служба новостей». Социальную сеть заблокировали на территории России в марте этого года из-за антироссийской позиции ее руководства.
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