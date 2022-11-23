Военкор URA.RU выяснил цели следующего наступления ВСУ

Военкор URA.RU: ВСУ готовятся к наступлению в Запорожской области

ВСУ бьют по заводам и гражданским объектам в Запорожье Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать наступление на Пологи (Запорожская область), так как город находится в трех — семи километрах от линии соприкосновения. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который ознакомился с ситуацией в городе.

«Пологи находится рядом с линией соприкосновения, поэтому на противоположной стороне скапливается техника и силы ВСУ. Город расположен так, что в случае выхода туда открываются прямые дороги на Днепрорудное-Энергодар-Каменку в одну сторону, и на Бердянск-Мелитополь — в другую», — рассказал корреспондент URA.RU.

Участник СВО Степан «Злой» Лопатин сообщил URA.RU, что ВСУ обстреливают не позиции военных, а завод, дом культуры, больницу, детский сад и жилые дома. По его словам, Маслоперегонный завод в Пологах является градообразующем, там работал каждый третий житель, а теперь предприятие стоит. «Единственная цель, как нам видится — посеять страх и создать панику в городе. Поэтому и используют запрещенные кассетные ракеты — чтобы охват „поражения“ был выше», — отметил он.

«Обстрелы идут постоянно. На полях пшеница неубранная стоит — бьют по комбайнам и тракторам. Тактика у них такая. Только выходит комбайн в поле и сразу „прилет“. Завод (по изготовлению растительного масла „Славия“ — авт.) вот каждую неделю обстреливают» — сообщил он URA.RU.

Российские военные взяли под контроль большую часть Запорожской области во время спецоперации на Украине. Территория вошла в состав РФ по итогам проведенного там референдума. По словам генерал-лейтенанта Службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонида Решетникова, ВСУ готовят наступление на Белгородскую область.